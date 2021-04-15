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Lebanon 24
15-04-2021 | 04:27
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عُلم أنّ اللقاءات بين عدد من النواب المستقيلين والسابقين والمعارضين توقفت نهائياً، والاتصالات الجارية بين بعض النواب الحاليين لإقامة جبهة معارضة دونها صعوبات
المصدر: النهار
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