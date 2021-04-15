لبنان

فساد السلع المدعومة

Lebanon 24
15-04-2021 | 04:34
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لفتت أوساط معنية إلى أنّ ما يجري من هدر وفساد في ملف دعم السلع والمواشي، يُشبه ما حصل في ملفات المهجرين و»الصناديق».
المصدر: نداء الوطن
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