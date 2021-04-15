لبنان

بيع اللقاح

Lebanon 24
15-04-2021 | 04:39
A-
A+
Doc-P-813021-637540601054350546.jpg
Doc-P-813021-637540601054350546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تردّد أنّ بعض المستشفيات الخاصة يقوم ببيع لقاح «فايزر» المموّل من البنك الدولي بقيمة تصل إلى مئة دولار أميركي.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
وصول الشحنة التاسعة من لقاح فايزر إلى لبنان
lebanon 24
16/04/2021 18:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي للبنانيين: ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم
lebanon 24
16/04/2021 18:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين... مليون ونصف جرعة "فايزر" ستصل إلى لبنان
lebanon 24
16/04/2021 18:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري لـ"الجديد": بشرى سارة للبنانيين تم اليوم التأكيد أن ما لا يقل عن مليون ونصف جرعة لقاح "فايزر" ستصل إلى لبنان خلال ثلاثة أشهر
lebanon 24
16/04/2021 18:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24

فايزر

لبنان

البنك الدولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:05 | 2021-04-16
18:02 | 2021-04-16
17:58 | 2021-04-16
17:39 | 2021-04-16
17:28 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website