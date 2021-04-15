هيل في بيروت: لا سياسة اميركية واضحة بعد تجاه لبنان

كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": بعد جلسة زادت على ساعة لم يستطع احد المشاركين في الاجتماع مع وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل ان يخرج بخلاصة محددة عن هدف الزيارة ومضمونها.لا سياسة اميركية واضحة بعد تجاه لبنان ولو ان معلومات المطلعين على الموقف الاميركي لا تخفي وجود رسائل من تحت الطاولة وان هيل نفسه سبق وان تواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وان اشارات اميركية وصلت الى المسؤولين تقول شكلوا حكومة وان الاميركيين لن يتوقفوا عند تفاصيل هذه الحكومة وشكلها وان الادارة الاميركية لن تعمل على مقاطعتها لكونها غير راغبة بانهيار لبنان، لدرجة ان السفيرة الاميركية ذاتها لم تمانع في تعويم حكومة تصريف الاعمال الحالية.وقد شهد الاسبوع الماضي اكثر من لقاء لمسؤولين اميركيين مع مسؤولين من البنك الدولي لبحث امكانية مساعدة لبنان. وقد تناهى الى مسامع مسؤولين اميركيين نصائح من جهات لبنانية وغربية ان التضييق على لبنان بهدف معاقبة "حزب الله" وعزله انما يلحق الضرر في لبنان واللبنانيين بينما يزيد "حزب الله" قوة وصلابة في موقفه ما يحتم اعادة النظر في السياسة الاميركية السابقة تجاه لبنان. يعلم هيل ان ادارة بلاده لم تحدد سياستها النهائية تجاه لبنان لكنه يحاول النصيحة باستغلال الفرصة للتقدم خطوة الى الامام، على ان الزيارة الاهم ستكون الى رئيس الجمهورية اليوم والمتوقع ان يتم بحث جملة مواضيع اصلاحية وسياسية متعلقة بتشكيل الحكومة فضلاً عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوباً