لبنان

سعيد: ما بتوقع شي من زيارة هيل

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:25
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قال النائب السابق فارس سعيد لـ "الأنباء" الإلكترونية انه "لا يتوقع شيئا من زيارة هيل لأن كل الملفات مجمدة بانتظار المفاوضات الايرانية الاميركية بمعنى ان تشكيل الحكومة أصبح على طاولة التفاوض، وكذلك الوضع الاقتصادي وترسيم الحدود البحرية وصولاً الى الاستحقاقات الانتخابية، وان ليس هناك من مبادرة قادر هيل على اطلاقها طالما لا يوجد لدى القوى السياسية منصة وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها، لذلك الحل في لبنان سيبقى مأزوماً بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأميركية الايرانية
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