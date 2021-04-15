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الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية (روسيا اليوم)
Lebanon 24
15-04-2021
|
06:28
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