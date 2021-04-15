تدمير 5 صواريخ باليستية و4 مسيرات مفخخة أطلقت تجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء ـ الخميس، اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، تجاه مدينة جازان.

كما أعلن التحالف العربي أنه دمر 4 طائرات مسيّرة ومفخخة، أُطلقتها "الميليشيات" صوب جازان جنوبي السعودية.

وذكر التحالف العربي: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و(5) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان.

وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وكثف الحوثيون من محاولاتهم للاعتداء على الأراضي السعودية، وشنوا في الأيام الأخيرة عددا من الهجمات على مواقع عدة جنوبي المملكة.