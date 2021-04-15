من جديد هيفا وهبي تُحدث ضجة على تيك توك.. شاهدوا كيف قلدت فنانة مشهورة (فيديو)

تنشط الفنانة هيفا وهبي مؤخراً على تطبيق "تيك توك" وتلفت أنظار الكثير من المتابعين.

وتناقل الناشطون على المواقع مؤخرا فيديو جديداً لها ظهرت فيه مع صديقات لها. واللافت أنها قامت بتقليد الفنانة المصرية شيماء سيف في مشهد من فيلم "أرموطي في أرض النار" الذي شاركت فيه الأخيرة إلى جانب الفنانة بدرية طلبة والفنانين أحمد آدم وعلاء مرسي.

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ورأى الكثيرون أن الفنانة تتمتع بحس عال من الطرافة وأثنوا على حيويتها وعفويتها ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات التي أعادت نشر المقطع في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام": "مو مهم إنها تضحك المهم إنها حيوية وعندها طاقة مرح وتحب الضحك والفرفشة مو زيكم يالنكديين تحبون النكد والغم" و"فدوة أجمل من ينكت" و"كيوت هيوفة حتى لو ما ضحكتني".