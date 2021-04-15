حكومة "مساكنة بالاكراه وخانقني لخانقك"

قال مصدر سياسي مطلع على المفاوضات الحكومية "مهما اشتدت الازمة فالحكومة ستتشكل في نهاية المطاف بالفرض والإكراه من قبل كل المشاركين في هذه "الطبخة" خارجيا وداخليا"، لافتا الى "ان الوضع اصبح مؤهلاً لخطوات ضاغطة، بأشكال متنوعة السخونة وبارتدادات ثقيلة على الواقع برمّته مما سيحرج المعطلين ويدفعهم الى تشكيل فوري للحكومة".

لكن السؤال الفعلي الذي يطرح، اضاف المصدر، هو ماذا ستفعل الحكومة في ظل هذه الاجواء؟ وهل هي قادرة على الاصلاح في هذا الجو الخارجي والداخلي الضاغط؟

وختم بالقول "سنكون حتما امام مشهد حكومي يعتمد المساكنة بالاكراه بين الرئيسين عون والحريري، خلافا لكل التحليلات المغايرة، فلا عون سيستقيل ولا الحريري في وارد الاعتذار، واي مشهد آخر سيشكل في ظل الواقع اللبناني المعقد انكسارا لفريق معين او طائفة معينة".

وتابع "حلبة الصراع ستكون مفتوحة دائما على مشهد "خانقني تا خانقك "، لتمرير ما تبقى من الولاية الرئاسية في انتظار ما قد يستجد من تطورات اقليمية طبعا، لان الرهان على اي تغيير من الداخل لم يعد مجديا".