فنون ومشاهير

بعد صفعة باسم ياخور.. أمل بوشوشة تردّ (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:00
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تصدرت الصفعة التي تلقتها النجمة أمل بوشوشة بشخصية "هند" في مسلسل "على صفيح ساخن" من الممثل باسم ياخور بشخصية "هلال" ترند مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من دولة عربية.

وتلقّت "هند" صفعة قوية جداً من شقيقها "هلال" فور وصوله إلى وطنه في المطار، في مشهد تم تداوله بشكل واسع جداً، مع تعليقات مشيدة بأداء الممثلين.


وعلّقت بوشوشة بطريقتها على المشهد الـ"ترند" عبر تغريدة في حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، حيث أعادت نشر لقطات من المشهد كاتبةً: "هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح".

 

هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح 🤨🤨 🤣🤣#على_صفيح_ساخن #امل_بوشوشة #باسم_ياخور @BassemYakhour @iseemediaser @GoldenlineTv pic.twitter.com/R4VjSussEq



مسلسل "على صفيح ساخن" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، من بطولة باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبد الفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي وسواهم.

 

هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح 🤨🤨 🤣🤣#على_صفيح_ساخن #امل_بوشوشة #باسم_ياخور @BassemYakhour @iseemediaser @GoldenlineTv pic.twitter.com/R4VjSussEq



وأبرزت لقطات الـ"برومو" صراع أفراد عائلة عادوا إلى وطنهم بعدما حاولوا بناء حياتهم خارجه، ليصطدموا بشتى أنواع التحديات مع عصابات تحترف تجارة المخدرات والدين من دون أن توفّر حتى عالم النفايات.

وتجسّد بشوشة في المسلسل المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل، شخصية "هند" التي تملك صالون حلاقة نسائياً، وتتمتع بشخصية قوية وطموحة جداً.


المصدر: لها
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