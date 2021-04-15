بعد صفعة باسم ياخور.. أمل بوشوشة تردّ (فيديو)

تصدرت الصفعة التي تلقتها النجمة أمل بوشوشة بشخصية "هند" في مسلسل "على صفيح ساخن" من الممثل باسم ياخور بشخصية "هلال" ترند مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من دولة عربية.
وتلقّت "هند" صفعة قوية جداً من شقيقها "هلال" فور وصوله إلى وطنه في المطار، في مشهد تم تداوله بشكل واسع جداً، مع تعليقات مشيدة بأداء الممثلين.
هي آخر مرة بتضربني هيك كف يا هلال مش إذا إنت كبير البيت يعني مسموح 🤨🤨 🤣🤣#على_صفيح_ساخن #امل_بوشوشة #باسم_ياخور @BassemYakhour @iseemediaser @GoldenlineTv pic.twitter.com/R4VjSussEq
— Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) April 14, 2021