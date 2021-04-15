هكذا ردت أوساط كنسية على "الحملة العونية" على بكركي

أبدت مصادر كنسية مسؤولة أسفها للحملة التي شنها انصار "التيار الوطني الحر" قبل ايام على البطريرك الماروني، على خلفية موقفه الداعي الى اولوية تشكيل الحكومة على ملف التدقيق الجنائي.

وقالت الأوساط "ليست المرة الاولى التي يتم استهداف موقف بكركي من اكثر من طرف، ولكن "ولاد الكنيسة" تجاوزوا كل الحدود بما فعلوه من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحديثهم المزعوم بمواضيع لم يجرؤ اكثر المعارضين لبكركي على مقاربتها، وهذا امر معيب يدل على وقاحة وتراجع المستوى الاخلاقي لديهم بشكل كبير".

وقالت المصادر "بكركي هي لجميع اللبنانيين ومواقفها وطنية صافية، ولكن المفارقة ان مناصري التيار الوطني الحر، وغيرهم ايضا من ابناء الكنيسة او ابناء الطوائف الاخرى يتعاطون مع مواقف صاحب الغبطة" على القطعة"، فإذا كان موقفه يناسبهم يهلّلون له وإذا كان لا يناسبهم يشتمونه ويتطاولون عليه. لكن هناك حدوداً للانتقاد السياسي، والأمور تخطّت كلّ الحدود".

ورفضت المصادر الرد على سؤال يتعلق بما تردد "ان الحملة العونية على البطريرك كانت بقرار قيادي"، مكتفية بالقول " الله يهديهم وينير عقولهم".