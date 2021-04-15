"أبطال آسيا".. خسارة "الوحدة" الإماراتي أمام "برسيبوليس" الإيراني

استهل نادي "الوحدة" الإماراتي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالخسارة، أمام فريق "برسيبوليس" الإيراني بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس الأربعاء.



ويدين الفريق الإيراني بالفضل في انتصاره لمدافعه سيد جلال حسيني الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء على استاد "بانديت جواهر لال نهرو" في الهند.

وحصد فريق "برسيبوليس" بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، متقدماً بفارق نقطتين على فريقي "غوا" الهندي و"الريان" القطري، اللذين تعادلا في ما بينهما من دون أهداف، بينما يحتل "الوحدة" في المركز الرابع من دون نقاط.



Teamwork + Hosseini = 3 points 🔥#ACL2021 pic.twitter.com/IilTTEVJbA