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الرئيس عون استقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مع الوفد المرافق

Lebanon 24
15-04-2021 | 09:07
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