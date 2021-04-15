تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "نوكيا" بمواصفات منافسة.. وهذا سعره! (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2021 | 15:00
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كشفت شركة "نوكيا" الفنلندية عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية، والتي ضمت هاتفاً بمواصفات منافسة وسعر لا يتعدى الـ 140 يورو.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "G10" الجديد يأتي بشاشة "IPS LCD" بمقاس 6.52 بوصة ترددها 90 هيرتزاً، ودقتها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريباً.


أما هيكله فيأتي مقاوماً للرطوبة والغبار مصنوعاً من المعدن والبلاستيك.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة موضوعة في إطار دائري على واجهته الخلفية، دقة هذه الكاميرا (32+2+2) ميغابيكسل، كما جهز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.

كما يعمل الهاتف بمعالج "MediaTek Helio G25" المطور بتقنية 12 نانومترا، ومعالج رسوميات "Mali-G52 MC2"، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.


وزودت "نوكيا" جهازها ببطارية ممتازة بسعة 5050 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لثلاثة أيام تقريبا في وضع الاستخدام العادي، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن سريع باستطاعة 10 واط.

كما جهزته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ "USB Type-C 2.0" للشحن ونقل البيانات، وأنظمة "A-GPS" و"GLONASS" و"BDS" لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

 

 

المصدر: روسيا اليوم

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