الحوثيون: هاجمنا أرامكو ومنصات باتريوت وأهدافا حساسة في جازان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، صباح اليوم الخميس، انها استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة أهداف في مدينة جازان جنوبي السعودية، بينها هدف تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة مما أدى لاندلاع حريق.

وقال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان".

وأضاف: "تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو. فيما تم استهداف مخازن و قواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة ب 11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان

— العميد يحيى سريع (@army21ye) April 15, 2021

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إن بعض الشظايا من اعتراض أربع طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية أطلقت خلال الليل وفي الصباح الباكر سقطت داخل جامعة جازان مما أدى لنشوب حريق محدود تم إخماده.

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جازان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.