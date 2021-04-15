تقنية جديدة من "آبل" تتنبّأ بإمكانية الإصابة بـ"كورونا"

كشفت تقارير صحافية عالمية متخصصة بالتقنية أنّ شركة "آبل" الأميركية تُطور حاليًا تقنية جديدة، تجعل ساعة "آبل ووتش" تتنبأ بإمكانية الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب ما نقل موقع "مزمز" عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فقد أوضحت "آبل" أنّها ستطلق في شهر أيلول المقبل، دراسة حول استخدامات "آبل ووتش" كمؤشر على وجود "كوفيد-19".

وسيمكن لساعة "آبل ووتش" باستخدام هواتف "آيفون" وتلك التقنية الجديدة، التنبؤ بأمراض الجهاز التنفسي كلها بما في ذلك "كوفيد-19".

وسيطالب كل مشارك في اختبارات "آبل ووتش" الجديدة، بارتداء الساعة ليلًا ونهارًا لمدة 6 أشهر.

وتستخدم "آبل ووتش" تقنية جديدة يمكنها اكتشاف "كوفيد-19" عن طريق التغيرات الطفيفة في نبضات القلب، قبل أسبوع كامل من ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.