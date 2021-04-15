تكنولوجيا وعلوم

تقنية جديدة من "آبل" تتنبّأ بإمكانية الإصابة بـ"كورونا"

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية متخصصة بالتقنية أنّ شركة "آبل" الأميركية تُطور حاليًا تقنية جديدة، تجعل ساعة "آبل ووتش" تتنبأ بإمكانية الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وبحسب ما نقل موقع "مزمز" عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فقد أوضحت "آبل" أنّها ستطلق في شهر أيلول المقبل، دراسة حول استخدامات "آبل ووتش" كمؤشر على وجود "كوفيد-19".

وسيمكن لساعة "آبل ووتش" باستخدام هواتف "آيفون" وتلك التقنية الجديدة، التنبؤ بأمراض الجهاز التنفسي كلها بما في ذلك "كوفيد-19".

وسيطالب كل مشارك في اختبارات "آبل ووتش" الجديدة، بارتداء الساعة ليلًا ونهارًا لمدة 6 أشهر.

وتستخدم "آبل ووتش" تقنية جديدة يمكنها اكتشاف "كوفيد-19" عن طريق التغيرات الطفيفة في نبضات القلب، قبل أسبوع كامل من ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

المصدر: مزمز
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