البشرية ستواجه نقصا في البطاطا والشيبس!

حذر خبراء من الصعوبات التي تواجه مزارعي البطاطا الأميركيين بسبب الاحتباس الحراري.

Russet Burbank هو نوع خاص من البطاطا يزرع في أميركا الشمالية ويستخدم على نطاق واسع لتحضير البطاطا المقلية والشيبس ويقال إنه الخيار المفضل لماكدونالدز، حسبما ذكرت "ديلي ميل".



يأمل مزارعو البطاطا في ولاية أيداهو في استخدام المياه من الثلج الذائب في الجبال لري المحاصيل. وفقًا للإحصاءات المقدمة، قامت ولاية أيداهو بزراعة بطاطا في عام 2019 أكثر من أي ولاية أميركية أخرى، حيث أنتجت 14.6 مليار جنيه إسترليني، حوالي 300000 فدان مخصصة للنباتات.كانت ولاية واشنطن ثاني أكبر منتج لها بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني. تحتل ولاية ويسكونسن المرتبة الثالثة بـ 3.2 مليار جنيه إسترليني.وتجدر الإشارة إلى أن الغطاء الجليدي للجبال هو مورد مهم للغاية لزراعة مجموعة Russet Burbank المتنوعة في ولاية أيداهو. عادة، يتشكل بحلول أوائل نيسان ويذوب ببطء طوال الصيف، وبالتالي يوفر مصدرًا للمياه. ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن كمية الثلوج على قمم الجبال قد انخفضت بنسبة 15-30 في المائة منذ منتصف القرن العشرين.كما عانت ولاية أيداهو من أسوأ درجات الاحترار في الولايات المتحدة القارية، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الأجزاء المنتجة للبطاطا في الولاية بأكثر من 1.5 درجة فهرنهايت في عقد من الزمان.يمكن أن يؤثر الطقس الحار والجاف على نمو البطاط وفي النهاية طعمها ومظهرها. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تحول النشا في البطاطا إلى سكر بشكل غير متساو، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في بعض أجزاء البطاطا. يعتبر Russet Burbank عرضة لهذا بشكل خاص، والذي بدوره يشكل مشكلة تجارية للمزارعين، لأنه عندما يتم قلي البطاطا، تتحول الأجزاء الحلوة إلى اللون الداكن والأجزاء النشوية تميل إلى اللون البيج.يشير المزارعون وتجار التجزئة إلى أن الأجزاء الداكنة غير مرغوب فيها لمعظم المستهلكين. يعمل الخبراء حاليًا على إنشاء أصناف بطاطا هجينة أكثر مقاومة لتغير المناخ.