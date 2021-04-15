بعد اتّهامها بتهميش الممثلين السوريين... نادين نسيب نجيم تردّ من جديد وهذا ما قالته لقصي خولي

وجهت الممثلة نادين نسيب نجيم، من خلال حسابها الخاص في "تويتر"، رسالة إلى زميلها في مسلسل "عشرين عشرين" الممثل السوري قصي خولي عبرت فيها عن إعجابها بأدائه.

وكتبت في هذا السياق: "صديقي قصي يعطيك ألف عافية أنا صحيح شفتك كل يوم وبكل مشهد بس لما شفتك على الشاشة احساس تاني فعلاً انك جبّار".

كما علقت على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام": "مبروك يا أحلى قصي يعطيك ألف عافية".

كما حرصت نادين على نشر تغريدات توجهت من خلالها بالشكر إلى كل أفراد فريق عمل المسلسل وخصوصاً المخرج فيليب أسمر حيث كتبت: "فيليب يا فيليب إنت بتعرف شو إنت بالنسبة إلي وقدي عندي ثقة كبيرة بكل شي بتعمله تعبت كتير بس ما استهترت لا بل عمل ولا بل مشهد ولا بالممثلين يعطيك الف عافية".

ووجهت رسالة أيضاً إلى النتج صادق الصباح وعلقت: "أستاذ صادق شكراً إلك لأنك كنت مرافقنا بكل لحظة وما قصرت مع حدا تنكون كلنا مرتاحين ونقدر نعطي من قلبنا بحبك كتير".

وأضافت لاحقاً: "لما الصباح عرّابة المسلسل وصديقة الكل والوج الإيجابي والحلو مبروك العمل كتار ما بيعرفوا علاقتنا بس نحنا اخوات بالشغل وبالحياة ".