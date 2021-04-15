أخبار عاجلة

رئاسة الجمهورية: ترقبوا في الثانية عشرة ظهراً صدور بيان عن زيارة الموفد الأميركي السفير ديفيد هيل إلى قصر بعبدا

Lebanon 24
15-04-2021 | 10:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مع الوفد المرافق
lebanon 24
16/04/2021 18:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المستقبل رداً على بيان التيار: قيادة التيار تقدم الدليل تلو الآخر على التصرف كحزب حاكم يستولي على توقيع رئاسة الجمهورية
lebanon 24
16/04/2021 18:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية من بعبدا: بحثنا أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات وأميركا أكدت التزامها الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني
lebanon 24
16/04/2021 18:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: عون استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة
lebanon 24
16/04/2021 18:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2021-04-16
18:16 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:14 | 2021-04-16
18:08 | 2021-04-16
18:03 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website