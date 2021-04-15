صورة نادرة.. الشبه الكبير بين نيللي وشقيقتيها حديث الجمهور

تناقل بعض الحسابات التي تهتم بحياة المشاهير وأرشيفهم على تطبيق "إنستغرام" صورة نادرة جمعت الفنانة المصرية القديرة نيللي وشقيقتيها ميرفت وفيروز.

وأثنى المتابعون على جمال الشقيقات كما قارنوا بين أشكالهن ووجدوا أن الشبه بينهن كبير جداً. وتذكر الجميع الزمن الجميل على الشاشة المصرية والذي شكلت نيللي جزءًا لا يتجزأ منه.

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ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: "أنا حسيت اتنين نيللي فالصورة ووحدة تانية والتلاتة قمرات" و"أحلى زمن" و"الله عليهم ولا أجمل من كدة ولا أروع".

يشار إلى أن نيللي ظهرت مؤخراً بعد غياب طويل عن الشاشة خلال استضافتها في برنامج "مساء DMC " الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية DMC وقالت ممازحة إن أصلها يعود الى عائلة "لئيم باشا" وإن سر غيابها الطويل عن الجماهير هو رغبتها في أن "توحشهم" وعلقت: "هو لئيم وأصلاً مش باشا ولا حاجة ويا بخت من زار وخفف. أنا قدمت حاجات معتزة بيها وكفاية".

وأضافت نيللي أن مرحلة عملها في مجال الفوازير كانت من أحلى أيام حياتها حيث لم تكن تستطيع النوم بشكل جيد. وقالت: "كنت بنام ربع ساعة بس في اليوم، وكانت فترة على قلبي أحلى من العسل".