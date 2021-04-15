إقتصاد

منصب جديد لكارلوس غصن في لبنان

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:00
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أصبح رجل الأعمال كارلوس غصن، رئيس "المجلس الاستثماري والاستشاري للشركات الناشئة في جامعة الروح القدس - الكسليك" في لبنان.

ويقدم غصن عبر المجلس نصائح الدعم للشركات الناشئة وتأمين الاستشارة المتخصصة والاستثمار النقدي للمشاريع الناشئة الابتكارية، "من خلال معالجة مشاكل الحياة الواقعية، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الجامعة وغصن منذ فترة بعنوان ونمضي قدما"، وفق بيان للجامعة.

ويضم هذا المجلس الذي يترأسه غصن عددا من كبار أصحاب الأعمال والاختصاصيين في مجالات متعددة، ومدير مركز "أشير" للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك إيلي أخرس.

وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات العالمية، في اليابان في أواخر عام 2018 ووجهت إليه تهمة عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وهي تهم ينفيها. وكان الرئيس المقال لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي ينتظر محاكمته وهو قيد الإقامة الجبرية في اليابان عندما هرب في كانون الأول 2019 عبر إسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه.

المصدر: العربي الجديد
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