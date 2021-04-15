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وزير التربية بمؤتمر صحافي: تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان وفقاً لـ 3 مراحل تكون المرحلة الأولى للثانوية العامة بفروعها الـ 4
Lebanon 24
15-04-2021
|
11:26
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