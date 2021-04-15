فنون ومشاهير

زوجة ممثل لبناني قدير مُصاب بالسرطان ترفع الصوت.. وزارة الصحة رفضت تعجيل تقديم اللقاح له!

Lebanon 24
15-04-2021 | 11:31
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كشفت ساندريلا حداد زوجة الممثل غابرييل يمين في إتصال مباشر مع الإعلامية ريما نجيم ضمن برنامج "يا ريما" ان الدكتور المسؤول في وزارة الصحة رفض قبول طلبها بتعجيل حصول زوجها على اللقاح كونه مريض سرطان.

 

وبعد انتشار الخبر تضامن مع قضية الممثل غابرييل يمين العديد من الفنانين الذين ناشدوا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالتدخل لحل الموضوع سريعاً نظراً لحساسية الوضع الصحي للممثل القدير.

 

سندريلا حداد زوجة الممثل الكبير الأستاذ #غابرييل_يمين في إتصال مباشر الآن مع #ريما_نجيم ضمن #يا_ريما للحديث عن ما حصل معها بعد أن رفض الدكتور المسؤول في وزارة الصحة قبول طلبها بتعجيل حصول زوجها على اللقاح كونه مريض سرطان.@Hamad_hassan20 pic.twitter.com/POUSSyNk1x

من جهتها نشرت الفنانة سيرين عبد النور مضمون الخبر وعلقت : معالي الوزير لو سمحت اتدخل بسرعة @Hamad_hassan20“.

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