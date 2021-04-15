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رئاسة الجمهورية: عون طالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:07
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