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"الكرملين" تعليقاً على عقوبات أميركية محتملة: سنتعامل بالمثل!

Lebanon 24
15-04-2021 | 13:30
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن روسيا ستتصرف وفقاً لمبدأ "المعاملة المثل"، وذلك تعليقاً على التقارير، التي تحدثت عن عقوبات أميركية محتملة قد يتم الإعلان عنها قريباً.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قوله تعليقاً على تقارير حول اعتزام الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة، والإعلان عنها اليوم الخميس: "لا يوجد دخان بدون نار"، مضيفاً أن الكرملين "يدين ذلك ويعتبر أن أي منحى لفرض عقوبات غير قانوني".


كما أشار بيسكوف إلى أن "موسكو لا تريد أن تُبنى العلاقات مع الولايات المتحدة على صيغة: خطوة إلى الأمام، وخطوتان إلى الوراء".

وأضاف أنه "من الواضح أنه لا يوجد دخان بدون نار. والأرجح أنّنا نتحدث عن نوع من التسريبات في الصحف الأميركية. لن نعلق على ما تنشره الصحف، وسننتظر إذا كانت الإدارة الأميركية ستعلن رسمياً عن قرارات ما".

المصدر: روسيا اليوم
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