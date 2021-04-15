صحة

7 مشروبات لمحاربة الجفاف في رمضان (إنفوغراف)

Lebanon 24
15-04-2021 | 21:00
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يتوجب على الصائم شرب الكثير من الماء والمشروبات لتعويض السوائل التي يخسرها الجسم خلال النهار.

وفيما يلي مجموعة من أفضل المشروبات التي تساعد على محاربة الجفاف في رمضان، بحسب موقع أوكادوك:

الجلاب
الجلاب هو أحد أشهر المشروبات في العديد من الدول العربية والإسلامية خلال شهر رمضان، ويعد هذا المشروب عنصرًا أساسيًا على مائدة الإفطار في معظم المنازل، ويتم صنعه باستخدام التمر ودبس العنب مع ماء الورد ويقدم مع الكثير من الثلج لمساعدتك على التغلب على الحرارة خلال الصيف وترطيب الجسم. وغالبًا ما يكون الجلاب منخفضًا في السعرات الحرارية، ولا يحتوي على محليات صناعية.

ماء جوز الهند
يحتوي جوز الهند على وفرة من الأملاح والفيتامينات والمعادن ويساعد في التغلب على الجفاف، وهو رائع أيضًا لأنه لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر والأنسولين في الدم.

قمر الدين
مشروب شعبي آخر خلال رمضان، ويتكون بشكل أساسي من المشمش المجفف أو معجون المشمش، ويُعرف بأنه يساعد على الهضم وتنظيم التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص صحية مثل الفيتامينات والمعادن.

التمر والحليب
عادة ما يتم تناول التمر مباشرة بعد آذان المغرب كأول شيء يتم تناوله على وجبة الإفطار. ويحب الكثيرون نقع التمر في الحليب في اليوم السابق لتقديمه وفقًا للتقاليد، ويقدم هذا المشروب فوائد لا تحصى للجسم ويساعد على الهضم ويزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ترطيب الجسم.

شراب الخروب
الخروب مشروب تقليدي ذاع صيته في مصر، ويحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط لكونه مشروبًا منعشًا ولذيذًا وغنيًا بالعناصر المغذية، وهو ضروري لصيام رمضان لأنه غني بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

عصائر الفاكهة الطازجة
عصائر الفاكهة لذيذة وسهلة التحضير ويمكنك تعديل مشروبك باختيار الفاكهة التي تفضلها وكذلك الكميات التي تستخدمها، وهي مشروب رائع غني بالفيتامينات والمعادن ويساعد في التغلب على الحرارة الشديدة.


الماء
يبقى الماء أفضل وأهم المشروبات التي يجب عليك تناولها في جميع الأوقات، فهو ضروري لترطيب الجسم والتخلص من السموم وتحسين عملية الهضم وخسارة الوزن.



المصدر: 24
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