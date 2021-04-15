إقتصاد

جولة للمدير العام للاقتصاد على ملاحم ومستودعات غذائية في صيدا وتسطير محاضر ضبط

Lebanon 24
15-04-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-813165-637540886754624665.jpg
Doc-P-813165-637540886754624665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقوم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بجولة في عدد من الملاحم والمستودعات الغذائية في صيدا، يرافقه رئيس مصلحة الاقتصاد جنوبا علي شكرون وعناصر من أمن الدولة، للتأكد من بيع المواد الغذائية المدعومة بحسب تسعيرة الوزارة وبيع اللحم المدعوم.

وقد تم تسطير نحو خمسة محاضر ضبط حتى الآن، ثلاثة منها في حق ملاحم واثنان في حق مستودعات غذائية.
 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
17:00 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
13:00 | 2021-04-16
12:30 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website