جولة للمدير العام للاقتصاد على ملاحم ومستودعات غذائية في صيدا وتسطير محاضر ضبط

يقوم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بجولة في عدد من الملاحم والمستودعات الغذائية في صيدا، يرافقه رئيس مصلحة الاقتصاد جنوبا علي شكرون وعناصر من أمن الدولة، للتأكد من بيع المواد الغذائية المدعومة بحسب تسعيرة الوزارة وبيع اللحم المدعوم.وقد تم تسطير نحو خمسة محاضر ضبط حتى الآن، ثلاثة منها في حق ملاحم واثنان في حق مستودعات غذائية.