هربت من منزل والدها واختلقت قصّة اختطافها.. والفدية 10 آلاف دولار!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 2021-4-6، إدعى أحد المواطنين أن ابنته: - أ. م. (مواليد عام 1993، لبنانية) قد غادرت منزله الكائن في محلة القبة - طرابلس إلى جهةٍ مجهولة، وأن الخاطف طلب منه فدية مالية بقيمة /10/ آلاف دولار أميركي، بعد أن أرسل له عبر تطبيق "واتساب" تسجيلات صوتية وصور وفيديوهات لابنته، وهي تجهش بالبكاء، طالبةً المساعدة لإطلاق سراحها من المكان التي خُطِفت إليه في البقاع الغربي.
على الفور أعطيت الأوامر اللّازمة للقطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكشف ملابسات الحادثة.