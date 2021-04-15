اشكال واطلاق نار في "تل حياة" العكارية

أفادت مراسلة "لبنان 24"، انه "وقع إشكال فردي في بلدة تلّ حياة، في سهل عكّار، ادى إلى إصابة شخص بطلق ناري في فخده، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة،وقد نقل على أثرها الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج، وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي التي فتحت تحقيقاً بالحادث وعملت على تطويق الإشكال.و عُلِم أن اساباب الإشكال تعود إلى خلافات سابقة.