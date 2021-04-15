"2 CARDS IN 1”.. خدمة جديدة من بنك الإعتماد اللبناني "International Wallet"

تماشياً مع استراتيجية البنك للعمل بشكل استباقي في السوق لتلبية احتياجات العملاء؛ ونظراً للوضع الحالي الذي يمر به لبنان والذي فرض تخفيضاً على سقوفات الإنفاق الدولي لجميع البطاقات في الخارج؛



أطلق بنك الإعتماد اللبناني خدمة International Wallet أو المحفظة الدولية وهي خدمة جديدة والأولى من نوعها في لبنان والمنطقة ستمكّن حاملي البطاقات من الإنفاق خارج لبنان من دون قيود.هذه الميزة المبتكرة والفريدة من نوعها مجانيّة، تسمح للعملاء بإضافة "محفظة دولية" على بطاقة الائتمان الحالية بالدولار الأمريكي، وتحميلها بأموال جديدة واستخدامها في الخارج أو عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي من دون قيود. في موازاة ذلك، لا يزال بإمكان حاملي البطاقات استخدام البطاقة نفسها التي بحوزتهم محليًا وفقًا لسقف الإنفاق المحدد لبطاقاتهم.من خلال بطاقة واحدة فقط، يمكن لحاملي البطاقات الإنفاق محليًا (حتى السقف المتاح لبطاقتهم) ودوليًا (حتى رصيدهم المتوفّر المسبق التعبئة) وتتبّع إنفاقهم عبر رسالتي SMS منفصلتين يتم تلقيهما على هواتفهم (SMS للعمليات المحلية & SMS للعمليات الدولية) وكشف حساب إلكتروني E-statement (كشف حساب إلكتروني للعمليات المحلية يتم تسديده من الحساب الجاري المحلّي بالدولار الأمريكي، وكشف حساب إلكتروني للعمليات الدولية يتضمّن تفاصيل الإنفاق على المحفظة الدولية).وفي هذا السياق، صرّحت السيدة رندة بدير، نائب المدير العام ورئيس قسم حلول الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا البطاقات في الائتمان اللبناني: "مهمتنا هي الاستمرار في تزويد عملائنا بالحلول الأكثر تقدمًا وابتكارًا التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم ، ولا سيما في الوضع الحالي الذي يمرّ به لبنان.نحن نضع مصلحة عملائنا في محور أعمالنا، وهذا يعني توقّع احتياجاتهم من خلال توفير تجربة قيّمة وراحة أكبر."

وأضافت بدير: ميزة "International Wallet" هي أن "بطاقة واحدة تُستعمل لكافّة الحاجات". نظرًا لأنها تتيح لحاملي البطاقات الإنفاق في لبنان )باستخدام بطاقتهم كالمعتاد( وفي الخارج ) باستخدام المحفظة الدولية المرتبطة ببطاقتهم (والأهم من ذلك، أن أي مبلغ نقود مسبق التعبئة غير مستخدم سيظل متوفّراً في المحفظة الدولية لاستخدامه في أي وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن حاملي البطاقات سيستمرون من الاستفادة من كافة الامتيازات التي توفّرها لهم بطاقتهم الحالية.