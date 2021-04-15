منوعات

السفر بزمن كورونا.. دراسة جديدة تظهر حلاً آمناً لتقليل العدوى

Lebanon 24
15-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-813200-637540957522228373.jpg
Doc-P-813200-637540957522228373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت العربية" مقالاً عن حل آمن للسفر في زمن كورونا، وأشارت في تقريرها الى أنه "لم يعد يخفى على أحد أن السفر الجوي الدولي يعدّ أحد الأسباب الرئيسية في انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أمرٌ لابد منه".

وأضاف التقرير: "مع إيقان جميع الدول باستحالة إيقاف المطارات عن العمل مرة أخرى، كما حصل العام الماضي، توجّه العلم لإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع كورونا والحفاظ على حرية التنقل. أمام هذا الوضع، خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن ترك المقعد الأوسط في الطائرات شاغرا يقلل فرصة انتقال العدوى بنسبة تصل لـ57%".

وكشفت الأبحاث التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، أن ترك المقعد الأوسط في الطائرات المدنية شاغرا في كل الصفوف يقلل من فرصة انتقال العدوى بنسبة تتراوح بين 23 إلى 57%، إلا أن النسبة اختلفت بناء على النماذج المختلفة للطائرات، في ظل وجود طائرات بممر واحد وأخرى عريضة البدن ذات ممرين.

وبحسب النتائج، فإن البيانات تشير إلى أن زيادة المسافة بين الأشخاص داخل مقصورة الطائرات وخفض كثافة الركاب، يمكن أن يساعد في تقليل التعرض المحتمل لكوفيد-19 أثناء السفر الجوي.

كما توصي إرشادات المركز وفق الدراسة التي نشرها ونقلتها شبكة CNN، بتجنب السفر خلال الفترة الحالية بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وكذلك بارتداء أقنعة الوجه أثناء سفرهم طوال مدة الرحلة، لفاعلية الكمامات بتقليل فرص انتقال العدوى عبر جسيمات الهواء.

التحدي الأكبر
إلى ذلك، يعتبر السفر الجوي الدولي أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر من الصين أواخر عام 2019 قبل أن يصبح وباءا عالميا ويسبب فوضى غير مسبوقة في العالم.

فيما يشكل فرض التباعد الاجتماعي داخل الطائرات تحديا لشركات الطيران العالمية التي تحاول التقليل من الخسائر الناجمة عن تداعيات الوباء بعد أن فرضت قيود الحظر والإغلاق وأغلقت المطارات في كثير من الدول.

يشار الى  أن منظمة الصحة العالمية كانت حذّرت من التهاون في الاحترازات الصحية المطلوبة بشأن الوباء، حيث أقرّ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، بصعوبة تحديد حجم الإصابات في الموجة الثالثة، كاشفاً عن 4 لقاحات أخرى قيد التقييم وينتظر الموافقة عليها في وقت قريب.

فيما تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في أعداد المصابين خصوصاً مع اكتشاف التحورات الجديدة في الفيروس والتي أدت إلى سرعة انتقاله وانتشاره.

وعلى صعيد حجم الإصابة عالمياً حتى الآن والجديد بشأن اللقاحات الجديدة من حيث عددها ونجاحها واستعمالها، قال المنظري إنه تجاوز عدد حالات الإصابة حتى الآن أكثر من 136 مليون إصابة وبلغ عدد الوفيات 3 ملايين وفاة وانتشر الفيروس في 210 بلدان من بلدان العالم.

كما أضاف: "كما نرى.. هذه أرقام غير مسبوقة في التاريخ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-04-16
16:59 | 2021-04-16
16:30 | 2021-04-16
15:30 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
14:30 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website