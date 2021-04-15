وزني يرسل قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 لرئاسة مجلس الوزراء

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى مجلس النواب. كما أودعت مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية وبناء على توجيهات وزير المالية قطع الحساب، ديوان المحاسبة بتاريخ الخميس 15/04/2020.

