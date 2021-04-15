ازدحام في افران الهرمل وإغلاق بعضها

شهدت بعض الافران والمخابز العربية في منطقة الهرمل وقرى البقاع الشمالي ازدحاما، فيما أغلقت أخرى لعدم توفر الطحين، وذلك بعد قرار حصر بيع الخبز بصالات الافران. وناشد الأهالي المعنيين المبادرة لإيجاد حل.

والمشهد تكرر في القاع المجاورة ورأس بعلبك، حيث يعتمد الاهالي ايضا على المحال والموزعين لشراء الخبز.