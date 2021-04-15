القاضي أبو سمرا تسلم الدفوع الشكلية في ملف الصرف الصحي



تسلم قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، في جلسة عُقدت اليوم، الدفوع الشكلية من وكلاء المدعى عليهم في ملف الصرف الصحي وشبكات تكرير المياه وذلك بناءً الى الإخبار الذي سبق أن تقدم به الإعلامي سالم زهران أمام النيابة العامة التمييزية،وأجرى بموجبه المحامي العام الإستئنافي القاضي غسان الخوري تحقيقات رفعها بتقرير الى النيابة المالية، التي بدورها إدعت على مجلس الإنماء و الإعمار وإستشاريين و مهندسين ومتعهدين وشركات.