قوات الأمن في ميانمار تفتح النار على عاملين بالمجال الطبي

ذكرت تقارير إعلامية إن قوات الأمن في ميانمار، فتحت النار، الخميس، على مظاهرة مؤيدة للديمقراطية نظمها عاملون في المجال الطبي بمدينة ماندالاي، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز“.



وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري الذي هزّ البلاد يوم 1 شباط الماضي. ويوم الخميس، تجمّع العاملون في المجال الطبي في مدينة ماندالاي، لكن قوات الأمن سرعان ما عملت على تفريقهم وفتحت النار عليهم وقامت باعتقال عددٍ من الأشخاص.



إلى ذلك، كشفت وسائل اعلام أن رجلاً قتل برصاص قوات الأمن قرب مسجد قريب في المدينة.وأشار أحد سكان الحي الذي يقع في المسجد إن الجنود وصلوا إلى هناك وأطلقوا النار، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصٍ نقل فيما بعد إلى المستشفى.

ولفت شاهد العيان إلى أنه لم يكن هناك أي احتجاجات في محيط المسجد، وقال: “لقد جاء الجنود للتو وبدا أنهم يبحثون عن شخصٍ ما”.



ووفقاً للتقارير، فإن 4 أشخاص أصيبوا برصاص الشرطة في ذلك الحي.