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ممثلة أممية: أحداث كردستان تهدد استقرار العراق

Lebanon 24
15-04-2021 | 22:00
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أكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الخميس، أن أحداث إقليم كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن بلاسخارت قولها إن "أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وأدانت أعمال العنف هذه، داعية الحكومتين الاتحادية وإقليم کردستان إلى التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد.

وكان مطار أربيل الدولي ومحيطه قد تعرض الليلة الماضية إلى هجوم  بطائرة مسيّرة تحمل مادة /تي.إن.تي/ شديدة الانفجار دون وقوع إصابات.

 

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