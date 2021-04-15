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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع أميركا بعد هجمات إلكترونية تعرضت لها
Lebanon 24
15-04-2021
|
22:30
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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس باسم الدول الـ27 الأعضاء، "تضامن" التكتل مع الولايات المتحدة في ملف الهجمات الإلكترونية التي تخلّلت حملة الانتخابات الرئاسية في 2020 ونسبتها واشنطن إلى موسكو.
وجاء في بيان لبوريل أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعربون عن تضامنهم مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات أنشطة إلكترونية خبيثة، خصوصا عملية سولارويندز الإلكترونية، والتي خلصت الولايات المتحدة إلى أن روسيا الاتحادية وراءها".
وتابع بوريل أن تأثير العملية الإلكترونية طاول "حكومات وشركات حول العالم". ومع هذا، فقد شدّدت البيان على ضرورة "امتناع كل الفاعلين عن أي سلوك غير مسؤول ومزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني".
وأضاف وزير الخارجية الأوروبي: "سنواصل التحقيقات بشأن أنشطة إلكترونية خبيثة من خلال عمل مستدام ومشترك ومنسّق لمنع مثل تلك السلوكيات الخبيثة وإحباطها ودرئها والتصدي لها".
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين ردا على ما تصفه واشنطن بأنه تدخل للكرملين في الانتخابات الأميركية، والهجوم باستخدام منتج لشركة سولارويندز وغير ذلك من الأنشطة العدائية.
وأعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي ألى "عواقب استراتيجية واقتصادية ... اذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".
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