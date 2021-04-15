قذيفتان خلف الجامعه العربية في الميناء

عثرت دورية من مخابرات الجيش، على قذيفتين بين الاشجار، على جانب الطريق، خلف الجامعه العربية في مدينة الميناء، وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وطوقت المكان ليتم الكشف عليهما، من قبل الخبير العسكري الذي حضر الى المكان .وافادت المصادر ان القذفتين قديمتي العهد وغير صالحتين للتفجير، وقام الجيش بنقلهما من المكان.