لبنان

كاميرات تنتشر بكثرة.. هذا ما يحصل في محيط مطار بيروت

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:01
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عززت إدارة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي مؤخراً الإجراءات الأمنية في محيط المطار.

وبحسب المصادر، فقد جرى تركيب عشرات الكاميرات في محيط المطار، خصوصاً من الجهة المحاذية لطريق الأوزاعي. 

ومن شأن هذه الكاميرات أن ترصد أي تحركات عند السياج الحديدي الذي يفصل المطار عن الطريق السريع، خصوصاً أن المسافة الفاصلة بين كل كاميرا وأخرى ليست كبيرة.

وطرحت هذه الخطوة تساؤلات عمّا إذا كانت هناك مخاوف أو معلومات من عملية تسلل إلى المطار أو من أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة أمن ذلك المرفق العام، الذي يعتبرُ بوابة لبنان إلى العالم.

لبنان

خاص

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