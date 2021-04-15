لبنان

ليليان نمري: "قطوع ومرق" (صورة)

Lebanon 24
15-04-2021 | 17:56
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تعرضت الممثلة، ليليان نمري لحادث، ادى الى كسر في يدها، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك التفاصيل التالية:

"اوعا تنزلوا من سيارة قبل ما تتأكدوا انو كل شي تمام ، معكن غراضكن بإيدكن مثلا او الجاكيت مش علقانة بالباب او ما تسكر باب السيارة عالجاكيت وخاصة اذا الشوفور بلا مخ وبيقَلِع بالسيارة متل الطيارة قبل ما يتأكد انو اللي معو نزل وطبش الباب وقلو تمام ..

إنتبهوا عا حالكن المجانين كترانين منكون منعرفن بس مش منتبهين انو مجانين ... نشكر الله قطوع ومرق بس ولا عالبال .. الحمدلله عا كل شي  انتبهوا من كل شي كل شي.

شكرا لكل الطاقم الطبي وللمسؤولين العامين واقسام الطوارئ والأشعة بمستشفى رزق و للمحبة والرعاية والإهتمام اللي ما بينوصَف إللي ولكل المرضى بالطوارئ .. الله يبارك قلوبكم ويعطيكم الصحة ويبعد عنكم كل شر .. صحيح إنكسرت إيدي بس بقوة الرب انا قبضاي".

 

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