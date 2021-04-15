أخبار عاجلة

الخارجية العراقية: اجتماع مع السفير الأميركي بحث إعادة انتشار القوات القتالية خارج العراق

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الهجوم الأميركي على القوات العراقية قرب الحدود السورية غير قانوني وخرق لسيادة الدول
lebanon 24
16/04/2021 18:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية: بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي
lebanon 24
16/04/2021 18:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية: سوريا تدين بشدة العدوان الأميركي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية
lebanon 24
16/04/2021 18:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي لدى أنقرة احتجاجاً على تصريحات أميركية عن مقتل 13 تركياً بالعراق (الجزيرة)
lebanon 24
16/04/2021 18:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2021-04-16
18:16 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:14 | 2021-04-16
18:08 | 2021-04-16
18:03 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website