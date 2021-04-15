بيان هام من جمعية المصارف.. هذا ما جاء فيه

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي:

"تفيد الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان أنه، بعد مراجعة إحصاءات المصارف العاملة، تبيّن أنه في خلال العامين الدراسيَّيْن 2019- 2020 و2020-2021 ، قامت المصارف بتحويلات مالية الى الطلاب اللبنانيّين في الخارج بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دولار أميركي، وقد استفاد من هذه التحويلات زهاء 30 ألف طالب لبناني توافرت فيهم الشروط المطبَّقة.