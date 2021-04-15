مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان لـ"الجديد": الرئيس بوتين لا يلتقي أحداً خلال جائحة كورونا والإتصال عبر الهاتف حصل مع رئيس الوزراء الليبي أيضاً وقد أُبلغنا هذا الامر قبل سفر الرئيس الحريري إلى موسكو

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