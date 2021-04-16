رياضة

لفتة إنسانية.. ميسي يطرح حذاء "ذهبيًّا" في المزاد لأعمال خيرية

Lebanon 24
16-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-813300-637541146620347687.jpeg
Doc-P-813300-637541146620347687.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت دار "كريستيز"، حذاء ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي سجل به الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في ناد واحد (644)، في مزاد افتراضي، من أجل مشروع الفن والصحة في مستشفى ببرشلونة.

وأعلنت دار المزادات في بيان أن ميسي تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في كتالونيا، وقرر الجانبان معا عرضه في مزاد خيري، وستخصص إيراداته لصالح مشروع الفن والصحة بمستشفى في برشلونة.

وسيقام المزاد عبر موقع "www.christies.com" في الفترة ما بين يومي (19 و30) من شهر نيسان الجاري.

وقال ميسي في البيان إن تحقيق الرقم القياسي بتسجيل 644 هدفًا مع نفس النادي "جعله سعيدًا، ولكن الأهم أكثر هو إمكانية مساعدة كل الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء".

وأضاف: "نتمنى أن يسلط هذا المزاد الضوء على هذه المبادرة الاستثنائية، أود شكر الجميع على دعمه لهذه القضية، المهمة للغاية بالنسبة لي".

وأحرز ليونيل ميسي (33 عاما) بهذا الحذاء هدفه رقم 644 بقميص برشلونة، في مرمى مضيفه بلد الوليد (3-0)، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
23:00 | 2021-04-15
21:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website