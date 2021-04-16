"علاج سحري للاكتئاب".. هذا ما يمكن أن يفعله الفطر

توصلت دراسة حديثة إلى أن مركبًا مخدرًا يوجد في الفطر قد يكون "علاجا سحريا" للاكتئاب، وبنفس فعالية الأدوية العادية المضادة للمرض الذي يعاني بسببه كثيرون حول العالم.
وقارن باحثون بريطانيون بين الإمكانات العلاجية لمادة "سيلوسيبين" الموجود في الفطر، وبين دواء "إسكيتالوبرام" المضاد للاكتئاب، لدى 59 شخصًا يعانون اكتئابًا متوسطًا إلى شديد، وذلك على مدار 6 أسابيع.
وبحسب تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانيتان، قال الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس مركز أبحاث التخدير في إمبريال كوليدج لندن الذي قاد الدراسة: "تتمثل أهمية هذه الدراسة في تعريف الناس بأن علاج السيلوسيبين يمكن أن يكون أفضل من أدوية أكثر شيوعا مضادة للاكتئاب".