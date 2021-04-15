لبنان

بيان مشترك لقوى معارضة: لضرورة تنسيق الجهود في المواجهة لاستعادة الدولة المخطوفة وسيادتها

Lebanon 24
15-04-2021 | 20:30
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في اطار سلسلة الاجتماعات المفتوحة لإنهاء التحضيرات لإطلاق جبهة سياسية وطنية معارضة، عقدت المجموعات والقوى والاحزاب اجتماعا بحضور: خط أحمر، لقاء تشرين، حركة الإستقلال، تقدم، Rebels ، تجمع مواكبة الثورة  TMT، نبض الجنوب المنتفض، إتحاد ثوار الشمال، حزب الكتائب الجمهورية الثالثة التجمع اللبناني في فرنسا.

توقف المجتمعون أمام التطورات السياسية الأخيرة، وأجمعوا على أن أركان المنظومة الحاكمة يستمرون في هدم الدولة ومؤسساتها، والتفريط بحقوق اللبنانيين كافة ومواردهم، ومنها اخيرآ ثرواتهم البحرية. إن الواجب الوطني يتطلب المصادقة فورا على مرسوم تعديل الحدود البحرية في الجنوب، كما التحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة الإعتداء الفاضح في الشمال.

إعتبر المجتمعون ان مواجهة منظومة تحالف مافيا الفساد وميليشيا السلاح المترابطة عضويا، تتطلب جبهة سياسية على مستوى هذه التحديات تمتلك مشروعا وبرنامج عمل واضحان، تستطيع عبرهما أن تشكل بديل لهذه المنظومة وإسترداد الدولة منها. 
جبهة تبث الأمل لدى الشعب اللبناني الذي يتطلع الى بديل عن سلطة الفساد والسلاح والإجرام على أنواعه، وتستنهض قواه في المواجهة سياسيآ وشعبيآ في كافة الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا السياق رحب المجتمعون بالمبادرة التي أعلنها عدد من الاحزاب والمجموعات المعارضة، مشدّدين على ضرورة تنسيق الجهود في المواجهة لإستعادة الدولة المخطوفة وسيادتها، وإنقاذآ لحالة الانهيار التي وصلت إليها البلاد على كافة المستويات.
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