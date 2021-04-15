أخبار عاجلة

وسائل إعلام عراقية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

Lebanon 24
15-04-2021 | 20:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: نحقق مع السلطات العراقية في الجهة التي تقف وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد
lebanon 24
16/04/2021 18:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عراقية: القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية
lebanon 24
16/04/2021 18:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
‏ مصادر أمنية عراقية: 10 صواريخ سقطت قرب مكان وجود قوات التحالف الدولي بقاعدة عين الأسد في الأنبار
lebanon 24
16/04/2021 18:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: إصابات بين الركاب بعد خروج 5 عربات قطار عن مسارها في منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية
lebanon 24
16/04/2021 18:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2021-04-16
18:17 | 2021-04-16
18:16 | 2021-04-16
18:15 | 2021-04-16
18:14 | 2021-04-16
18:08 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website