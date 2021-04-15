سعر الدولار يرتفع!

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12200 و 12270 ليرة للدولار الواحد، بينما تراوح عصر اليوم الخميس ما بين 12150 و 12200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد تم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بسعر للدولار تراوح ما بين 12030 - 12100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.