الحريري التقى السفير اللبناني في روسيا

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم في مقر إقامته في موسكو، سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار واطلع منه على المهمات التي تقوم بها السفارة لتعزيز العلاقات بين البلدين واوضاع اللبنانيين المقيمين في روسيا.