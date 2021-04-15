بيان هام من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

نفى "مصرف لبنان"، أن "يكون حاكم المصرف رياض سلامة أبلغ وكيل وزارة الخارجية الأميركية السفير دايفيد هيل، أنّه غير راضٍ عن جملة من القضايا الماليّة، ومن ضمنها إطلاق المنصّة المرتبطة بالدولار".وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر عار من الصحّة ولا يمتّ للحقيقة بشيء على الإطلاق، بل على العكس فإنّ "مصرف لبنان" هو الّذي أعدّ المنصّة، ويعمل على إطلاقها بأسرع وقت".وكانت قناة الـ"LBCI" كشفت أن "هيل استفسر عن الوضع المالي في لبنان"، موضحة أن "سلامة أبلغه أنه غير راضٍ عن جملة من القضايا المالية من بينها إطلاق المنصة المرتبطة بالدولار، لكونها لن تحل المشكلة، معتبراً أن "الحل يأتي من خلال تأليف حكومة فاعلة"